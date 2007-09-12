Учрежден аналог Нобелевской премии

Фонд Фреда Кавли (Fred Kavli) в сотрудничестве с Норвежской академией наук учредил три новые научные премии. Каждые два года за достижения в области астрономии, нанотехнологий и неврологии будет присуждаться по миллиону долларов, сообщает BBC News.

Ученый и филантроп Фред Кавли родился в Норвегии, впоследствии эмигрировал в США и основал там корпорацию, поставляющую датчики для авиационной и автомобильной индустрии. Кавли считает, что его премия не будет конкурировать с Нобелевской, а скорее послужит дополнением к ней, охватывая те области, в которых Нобелевская премия не присуждается.

"Я решил поддержать три области науки: одна занимается самым большим, другая - самым маленьким, третья - самым сложным", - говорит Фред Кавли.

Выдвигать кандидатов на получение премии имеют право директора и профессора исследовательских институтов. Самовыдвижение запрещено. Заявки должны быть поданы до 15 декабря 2007 года. Для каждой области будет создана отдельная комиссия из ведущих исследователей, которая выберет наиболее достойного премии ученого (или коллектив). Первые лауреаты будут объявлены в июне 2008 года.

10 сентября на фестивале науки в Йорке учредители (Фонд Кавли, Норвежская академия наук и министерство образования и науки Норвегии) официально объявили о создании премии и призвали научные организации выдвигать кандидатов.

Лента.ру