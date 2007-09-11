Россия готова развивать ядерную программу в Бангладеш

Бангладеш рассматривает Россию в качестве возможного партнера для развития ядерной энергетики, заявил журналистам в Дакке министр иностранных дел Бангладеш Ифтехар Ахмед Чоудхури.

"Я подробно обсудил с заместителем Минпромэнерго Иваном Матеровым возможную кооперацию со стороны России при производстве атомной энергии. Россия отреагировала положительно и может стать партнером в сооружении атомной электростанции", - сказал Чоудхури на брифинге в воскресенье, комментируя итоги сентябрьского визита в Москву.

Он подчеркнул, что бангладешская ядерная программа будет носить исключительно мирный характер. "Мы не будем заниматься ядерным оружием", - отметил министр.

По словам Чоудхури, Россия является подходящим партнером для развития ядерной энергетики в Бангладеш, так как обладает необходимыми технологиями.

Глава МИД Бангладеш сообщил также, что он был первым, кто поднял этот вопрос на политическом уровне, так как все предыдущие контакты носили технический характер.

РИА "Новости"