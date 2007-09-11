Россия готова развивать ядерную программу в Бангладеш
Об этом сообщил министр Чоудхури
Бангладеш рассматривает Россию в качестве возможного партнера для развития ядерной энергетики, заявил журналистам в Дакке министр иностранных дел Бангладеш Ифтехар Ахмед Чоудхури.
"Я подробно обсудил с заместителем Минпромэнерго Иваном Матеровым возможную кооперацию со стороны России при производстве атомной энергии. Россия отреагировала положительно и может стать партнером в сооружении атомной электростанции", - сказал Чоудхури на брифинге в воскресенье, комментируя итоги сентябрьского визита в Москву.
Он подчеркнул, что бангладешская ядерная программа будет носить исключительно мирный характер. "Мы не будем заниматься ядерным оружием", - отметил министр.
По словам Чоудхури, Россия является подходящим партнером для развития ядерной энергетики в Бангладеш, так как обладает необходимыми технологиями.
Глава МИД Бангладеш сообщил также, что он был первым, кто поднял этот вопрос на политическом уровне, так как все предыдущие контакты носили технический характер.