Yahoo подала в суд на Facebook

Интернет-компания Yahoo подала иск против крупнейшей в мире соцсети Facebook, обвиняя ее в неправомерном использовании десяти запатентованных технологий, сообщает The Wall Street Journal.

Свои претензии Yahoo впервые озвучила в феврале - всего за несколько месяцев до планируемого IPO Facebook. Как сообщала тогда газета The New York Times, Yahoo намеревалась подать на Facebook в суд в случае отказа добровольно выплатить компенсацию.

В иске, поданном в окружной суд Сан-Хосе, штат Калифорния, Yahoo обвиняет Facebook в нарушении патентов, связанных с технологиями онлайн-рекламы, защиты приватности личных данных и социальных надстроек. Один из патентов, присужденный Yahoo в 2010 году, описывает метод общения людей на базе виртуальной платформы, которая "позволяет пользователям легко делиться впечатлениями".

"К сожалению, спор с Facebook остается нерешенным, и мы посчитали нужным обратиться в федеральный суд", - цитирует РИА Новости. Истцы требуют компенсации ущерба, однако сумму не уточняют. В Facebook поданный иск пока не комментируют.