Хакеры обещают каждую пятницу атаковать правительственные сайты

Представители хакерской группы AntiSec, входящей в движение Anonymous, в интервью американскому изданию Wired сообщили, что вслед за недавно атакованными ресурсами американской Федеральной торговой комиссии они намерены продолжать новые атаки и впредь.

По словам анонимного представителя этой группы, сейчас они активно следят за ситуацией, разворачивающейся вокруг антипиратского соглашения ACTA, а также его американских прообразов, в частности SOPA. Эти инициативы вызвали бурное противостояние в обществе и активисты говорят, что не намерены оставаться безучастными к настроениям людей.

Также он сообщил, что хакерское движение сейчас обсуждает свои дальнейшие действия в отношении силовых ведомств США, в частности ФБР и ЦРУ. Среди наиболее вероятных инициатив Anonymous и AntiSec называются схема #FFF или Fuck the FBI Friday, в рамках которой каждую пятницу планируется проводить те или иные атаки на ресурсы правительственных органов и в первую очередь силовых.

«У нас уже есть десятки целей… Каждую пятницу мы будем инициировать нападения на какие-либо конкретные цели, отключая от интернета как можно больше правительственных и коррупционных корпоративных сайтов», — говорит участник AntiSec.

По его словам, Anonymous не будут ограничиваться простыми дефейсами ресурсов, атакуя также правительственные базы данных, почтовые серверы и иные ресурсы.

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