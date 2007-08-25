Yahoo! и MSN согласились цензурировать блоги китайских пользователей

Компании Yahoo! и MSN (подразделение Microsoft) подписали соглашение, согласно которому они обязуются контролировать блоги китайских пользователей, сообщает AFP.

Контроль будет осуществляться с целью защиты государственных интересов Китая. Компании должны удалять все "нелегальные и плохие сообщения" в блогах. К запрещенным темам отнесены секс, насилие и критика идеологии китайского правительства.

Кроме того, Yahoo и MSN порекомендовали запрашивать у пользователей при регистрации их настоящие имена, адреса и другие детали личного характера.

Также известно, что подобные соглашения подписали и другие интернет-компании, предоставляющие услуги китайским блоггерам.

Лента.ру