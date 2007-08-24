Женщины выбрали ”Автомобиль года” (8 фото)

Женский автомобильный интернет-сайт Evecars.com подвел итоги первого собственного конкурса на титул "Лучший автомобиль года", все автомобили-участники которого были разбиты на 9 категорий, а в "абсолютном зачете" лучшим был признан купе-кабриолет VW Eos.

Члены жюри выбрали его за красивую внешность, отличное шасси, приспособленность к повседневным поездкам и вместимость.

Идеальным "первым автомобилем" жюри сайта Evecars.com выбрало маленькую Fiat Panda, которая понравилась им за проворное поведение на дороге, удобный салон и удобство при тесной парковке.

В категории "Маленький и красивый" выиграл новый Mini, а в классе семейных авто победителем стал Nissan Qashqai.

Лучшей машиной для того, чтобы отвозить детей в школу, редакция Evecars выбрала семиместный Citroen C4 Picasso, а лучшим семейным внедорожником оказался Hyundai Santa Fe, который из-за пары дополнительных сидений в багажнике сумел обойти Land Rover Freelander и Honda CR-V.

Самым лучшим спорткаром, по мнению женщин, является Audi TT, опередивший Mazda RX-8 и BMW 3-Series Coupe, а наиболее подходящая машина для деловой дамы - BMW 3-Series с кузовом седан.

Самым экологически чистым автомобилем оказался "гибрид" Toyota Prius, ну а в категории "Самый крутой кабриолет" победителем стал все тот же VW Eos.

В жюри этого конкурса вошли семь женщин - редакторы сайта Evecars.com и журнала Autocar, а также один мужчина, редактор популярного в Великобритании журнала WhatCar.

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