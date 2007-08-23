Nikon представила две новых цифрозеркальных камеры (2 фото)

Компания Nikon анонсировала выпуск двух новых цифрозеркальных камер. В ближайшее время в продажу поступят фотоаппараты D300 и D3, сообщается на сайте DPReview.com.

Nikon D3 позиционируется как цифрозеркальная камера, отличающаяся от представленных на рынке фотоаппаратов "самым быстрым запуском, самым коротким интервалом задержки затвора". Новинка оборудована 12,1-мегапиксельной FX (полноформатной) CMOS-матрицей, трехдюймовым ЖК-дисплеем с углом обзора в 170 градусов и функцией Live View, 51-точечной системой автофокусировки. Отдельно стоит отметить рекордный уровень светочувствительности - от ISO 200 до, в режиме Hi 2, ISO 25600.

Скорость съемки D3 составляет 9 кадров в секунду в режиме FX и 11 кадров в режиме DX. Новинка поступит в продажу в ноябре 2007 года. Стоимость камеры без объектива составит около 5000 долларов.

Вторая из представленных новинок, Nikon D300, ориентирована на широкий круг потребителей. Камера оборудована 12,3-мегапиксельной CMOS-матрицей, способна снимать со скоростью до 6 кадров в секунду. Диапазон светочувствительности новинки составляет от 200 до 3200 ISO. Как и D3, Nikon D300 оснащена 3-дюймовым дисплеем с функцией Live View. Этот фотоаппарат также поступит в продажу в ноябре, ориентировочная стоимость камеры - 1800 долларов.

Лента.ру