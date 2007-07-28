Знаменитый игрок в GunBound не выдал свой пароль настоящим преступникам

Четыре вооруженных жителя Бразилии похитили одного из самых известных геймеров этой страны. Угрожая пистолетом, преступники, возраст которых составлял от 19 до 27 лет, требовали от жертвы выдачи... пароля от счета в многопользовательской игре, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Gizmodo.

Молодой человек - один из сильнейших пользователей GunBound - игры, разработанной в Корее и совмещающей черты походовой стратегии и RPG. Геймер добился таких успехов в виртуальном мире, что похитители надеялись продать пароль от его счета за 8000 долларов.

Примечательно, что для того, чтобы заманить жертву на встречу, преступники воспользовались еще одной сетевой службой - популярным в Бразилии социальным сервисом Orkut. Подруга одного из похитителей познакомилась на этом сайте с геймером и пригласила его на свидание.

За пять часов, проведенных под дулом пистолета, геймер так и не выдал пароля. Затем его освободила полиция.