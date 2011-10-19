Samsung требует запретить смартфоны Apple

Компания Samsung (Корея) усилила юридические контрмеры против патентных нарушений Apple (США) вслед за аналогичными ходатайствами, поданными в суды Франции и Италии, сообщили УНИАН в пресс-службе компании Samsung.

Согласно сообщению, 17 октября 2011 года компания Samsung Electronics подала ходатайство о наложении предварительного судебного запрета в Окружной суд Токио и в Судебную регистратуру Нового Южного Уэльса (Австралия). Samsung просит суд прекратить продажи смартфона Apple iPhone 4S в этих странах.

Кроме того, Samsung Electronics подал апелляцию на решение австралийского суда от 13 октября о предварительном судебном запрете на продажи планшета Galaxy Tab 10.1.

В Японии Samsung также ходатайствовал о немедленном запрете на продажи устройств iPhone 4 и iPad 2.

В исковом заявлении о запрете продаж отмечается, что компания Apple допустила существенные нарушения прав интеллектуальной собственности Samsung на один патент, связанный с технологией High Speed Packet Access (HSPA), и на три патента, касающихся пользовательского интерфейса.

В ходатайстве Samsung, поданном в Австралии, указывается на нарушение трех патентов на стандарты беспроводной связи, в частности Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) и HSPA.

Учитывая эти нарушения, Samsung считает, что продажи названных устройств Apple должны быть прекращены.

«Компания Apple продолжала нарушать наши патентные права и бесплатно использовать наши технологии. Мы больше не можем бездействовать и будем твердо защищать нашу интеллектуальную собственность», - говорится в сообщении.

Напомним, Apple iPhone 4S был анонсирован 4 октября 2011 года, а 14 октября начались официальные продажи смартфона в Австралии, США, Канаде, Германии, Франции, Великобритании и Японии. По данным компании Apple, за первые 3 дня было продано рекордное за всю историю Apple количество смартфонов - более 4 млн.