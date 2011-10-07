Тимошенко: кусочек яблока теперь будет особым символом

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования в связи со смертью основателя компании Apple Стива ДЖОБСА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

«От нас ушел Стив ДЖОБС - волшебник, который реализовывал наши мечты, делал их реальностью и давал нам прикоснуться к ним рукой. Сотни миллионов людей во всем мире сегодня вспомнят о нем, потому что он изменил их жизнь своими удивительными изобретениями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Отныне для меня недостающий кусочек яблока в эмблеме Apple будет особым символом - это сердце гения, его светлая душа, которая уже в лучшем мире...», - говорится в соболезновании.