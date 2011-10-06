Ракета "Зенит" стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Зенит-2SLБ" российско-украинского производства с американским спутником связи Intelsat 18 успешно запущена с космодрома Байконур в Казахстане, сообщили в Роскосмосе.

"Старт состоялся в расчетное время. Отделение космического аппарата от разгонного блока намечено в 07.34 мск", - цитирует представителя ведомства Би-би-си. Несколько позже, по его словам, разгонный блок ДМ-SLБ с космическим аппаратом Intelsat 18 был выведен на суборбитальную траекторию.

Пуск ракеты, изначально запланированный на среду, был перенесен по просьбе заказчика, компании Intelsat.

Телекоммуникационный спутник должен быть выведен на геостационаруню орбиту на расстоянии примерно 36 000 км от Земли. По словам представителя Роскосмоса, спутник попадет на орбиту при помощи собственного двигателя.