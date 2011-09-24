Падающий спутник войдет в атмосферу сегодня в 7 утра

Американский научный спутник UARS (Upper Atmosphere Research Satellite), по последним расчетам, войдет в плотные слои атмосферы в субботу в 04.04 по Гринвичу (07.04 в Киеве), плюс-минус три часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Центр изучения космического мусора (Center for Orbital and Reentry Debris Studies).

Сейчас высота орбиты спутника - от 145,4 до 151,2 километра, он совершает один оборот вокруг Земли за 87,5 минуты.

Американский научный спутник UARS массой 6,5 тонны, предназначенный для изучения верхних слоев атмосферы, был запущен в 1991 году и выведен из эксплуатации в 2005-м. Предлагалось увезти спутник с орбиты на шаттле, но этого не было сделано. Спутник был переведен на более низкую орбиту и перешел в "спящий" режим. Впоследствии он столкнулся с неизвестным предметом, вероятно, фрагментом советского спутника "Космос-1275".

Предполагается, что после падения его обломки могут быть разбросаны вдоль полосы длиной более 800 километров.