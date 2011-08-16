Хакер с помощью Facebook нашел мародера, укравшего у него ноутбук

Мужчина, у которого во время беспорядков в Лондоне украли ноутбук, нашел мародера с помощью Facebook.

Как сообщает BBC, на прошлой неделе из дома специалиста по информационной безопасности Грега Мартина мародеры украли ноутбук Macbook Pro и другие вещи. Однако он установил на компьютер специальную программу, следящую за компьютером. С ее помощью Мартин получил данные о профиле похитителя в социальной сети Facebook.

Поиски пропавшего устройства Мартин подробно описал в своем блоге в записи «Почему нельзя обворовать хакера» .

По его словам, из первого отчета программы выяснилось, что похититель в течение двух часов просматривал «видео с религиозными откровениями», автомобили марки Mercedes А-класса и только потом зашел на свою страницу на Facebook. Из социальной сети Мартин узнал данные об имени и фамилии мародера, его возрасте и месте проживания. Там же были и фотографии похитителя ноутбука.

«Поймал за...нца. Нельзя обворовать профессионального хакера», – написал Мартин на своей странице на Facebook. К записи Мартин прикрепил скриншот отчета программы с фотографией злоумышленника и картой, на которой был отмечен его дом.

Все эти данные Мартин передал в полицию, которая вскоре задержала 18-летнего Сохеила Халилфара. В пятницу он предстанет перед судом.

Газета.ру