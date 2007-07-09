Бренд UMC прекращает свое существование

Компания UMC сегодня, 9 июля, начинает рекламную кампанию, поддерживающую запуск нового бренда МТС в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили руководители компании на пресс-конференции в Киеве 6 июля.

По словам директора по маркетингу компании UMC Василия ЛАЦАНИЧА, в ближайшее время будут запущены новые тарифы компании, при этом дату он не уточнил.

Как сказал генеральный директор компании Павел ПАВЛОВСКИЙ, ребрендинг в компании UMC уже давно проходит. Комментируя же вопросы о "некоей дате" ребрендинга, он отметил, что "не будет одного эпохального события, ребрендинг в Украине уже идет". "Например, у нас уже начались продажи нового тарифа в Крыму", - сообщил П.ПАВЛОВСКИЙ.

Среди основных задач компании UMC после ребрендинга П.ПАВЛОВСКИЙ выделил повышение качества связи и обслуживания. При этом он отметил: "Мы не будем конкурировать по цене, наша задача создать качественного оператора".

По словам П.ПАВЛОВСКОГО, особое внимание компания будет уделять сегменту контрактных абонентов, предлагая им все более широкий спектр услуг, равзивая программы лояльности и др. Ребрендинг не затронет "юридическое лицо", и ЗАО "Украинская мобильная связь" остается, добавил он.

Касаясь вопроса финансовой поддержки ребрендинга компании UMC, П.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что сумма средств, которые будут потрачены на ребрендинг будет значительно "скромнее", чем озвучено в одном из украинских изданий, которое оценило затраты на ребренинг UMC в размере 20 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, компания "Мобильные телесистемы" (МТС), владеющая UMC, объявила о ребрендинге компании UMC. По данным президента МТС Леонида МЕЛАМЕДА, ребрендинг должен был состояться в первой половине этого года – до конца второго квартала.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (UMC) охватывает более 95% территории Украины, на которой проживает 99% населения. На 31 мая 2007 года в сети компании UMC работало 9 807 базовых станций. Компания обслуживает более 20,42 млн. абонентов. UMC владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2006 год составила 1,49 млрд.долл.

UMC является 100% дочерней компанией ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 74,64 миллиона абонентов. Население 85 регионов России, а также Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.