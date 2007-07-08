В Киеве исчезнут телефонные номера 01, 02, 03

Сокращенные номера экстренных и аварийных служб города Киева будут изменены. Об этом сообщает Газета по-киевски, ссылаясь на пресс-службу Укртелекома.

В связи со сменой аналогового узла связи спецслужб на цифровой и переходом на новую систему нумерации согласно Национальному плану нумерации Украины, в телефонных сетях с 5 сентября 2007 года будут действовать следующие номера сокращенных телефонов:

Пожарная охрана - 101

Милиция - 102

Скорая помощь - 103

Аварийная служба "Киевгаз" - 104

Справочная служба по телефонным номерам - 109

Справочная по услугам местной телефонной сети - 176