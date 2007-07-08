В Киеве исчезнут телефонные номера 01, 02, 03
18:32, 08 июля 2007Наука и IT
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Укртелеком предупреждает
Сокращенные номера экстренных и аварийных служб города Киева будут изменены. Об этом сообщает Газета по-киевски, ссылаясь на пресс-службу Укртелекома.
В связи со сменой аналогового узла связи спецслужб на цифровой и переходом на новую систему нумерации согласно Национальному плану нумерации Украины, в телефонных сетях с 5 сентября 2007 года будут действовать следующие номера сокращенных телефонов:
Пожарная охрана - 101
Милиция - 102
Скорая помощь - 103
Аварийная служба "Киевгаз" - 104
Справочная служба по телефонным номерам - 109
Справочная по услугам местной телефонной сети - 176
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