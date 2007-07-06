Новую атомную субмарину Китая нашли благодаря Google Earth
Подлодку сфотографировал частный спутник
Главе подразделения ядерных исследований Федерации американских ученых (FAS) Гансу Кристенсену удалось обнаружить новую атомную подводную лодку вооруженных сил Китая благодаря Google Earth. Подлодка была сфотографирована частным спутником Quickbird в конце 2006 года.
По мнению экспертов, объект, запечатленный на фото, является атомным подводным ракетоносцем типа 094 - новейшей субмариной этого типа в составе военно-морских сил КНР.
Лодка была сфотографирована спутником во время ее стоянки на базе Сяопиндао близ Даляня (Желтое море). Своим обликом с развитым ограждением ракетных шахт, АПЛ напоминает российские ракетоносцы проекта 667БДРМ.
Лодки этого типа несут 16 баллистических ракет JL-2 (DF-31), дальностью полета 8 тысяч километров. В настоящее время Китай располагает одной АПЛ типа 094, вступившей в строй в прошлом году. Еще один ракетоносец находится в постройке.