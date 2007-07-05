Китай запустил спутник нового поколения

Китай произвел успешный запуск спутника связи нового поколения "Чжунсин-6Б", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Синьхуа.

Спутник "Чжунсин-6Б" был запущен Сичанского космодрома, расположенного в юго-западной провинции Сычуань. Через 26 минут после запуска спутник отделился от ракеты и занял свою орбиту.

Спутник связи "Чжунсин-6Б" предназначен для оказания высококачественных услуг в трансляции радио- и телевизионных программ.

Аппарат, время службы которого рассчитано на 15 лет, был разработан французской космической компанией Alcatel Alenia Space. По данным агентства, аппарат выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б". Произведенный запуск стал 101 полетом ракет-носителей серии "Чанчжэн" ("Великий поход").