Что понимать под «персональными данными»?

Эксперты требуют четко определить на законодательном уровне понятие «персональные данные».

Как передает корреспондент УНИАН, о такой необходимости сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам защиты персональных данных (ГСЗПД Украины) Владимир КОЗАК.

«По порядку обработки персональных данных в банковской сфере, информации, которая содержит банковскую тайну, этот вопрос пока что на серьезном уровне не начат», - говорит он.

Председатель правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй Антонина ПАЛАМАРЧУК также отмечает проблему в данном вопросе: «Непонятно, что такое персональные данные…»

Кроме того, по ее словам, закон о защите персональных данных предоставляет неоправданно большие права субъектам баз персональных данных. «Этот закон, к сожалению, не устанавливает баланс между правами субъекта персональных данных и второй стороной – владельцем баз данных. Получается, что здесь права в законе прописаны, а вот то, что он, открывая счет и т.д., имеет какие-то обязанности, которые выходят из всего этого, оно выпало из этого закона», - говорит она. По ее мнению, такой «перекос» прав является опасным для банковской сферы, для коллекторов и т.д.

А.ПАЛАМАРЧУК отмечает также проблему с нормой закона об уничтожении персональных данных: «Особенно внимательно надо отнестись к ст.15 – уничтожение персональных данных. Такую статью, как прекращение правоотношений между субъектом персональных данных и владельцем или распорядителем базы, если другое не предусмотрено законом, мы должны уничтожить. Вы можете представить, что все базы данных у нас в банках переплетаются, то есть человек открыл счет – это одна база данных… В банках по 15-20 баз данных, они переплетаются».

В законе должно быть предусмотрено, что если клиент заключил договор с организацией, он должен понимать, что его данные обрабатываются, считает она.

С требованием определить понятие «персональные данные» выступает и Ассоциация коллекторов Украины.

«Данный закон необходим, и персональные данные нужно защищать, но принятый закон необходимо дорабатывать… В закон необходимо внести ясность – ведь в законе нет четкого обозначения того, что же считается базой персональных данных, как ее идентифицировать…» - подчеркивает исполнительный директор ассоциации Артем КУЧИН.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О защите персональных данных". Закон Украины «О защите персональных данных» вступил в силу 1 января 2011 года, кроме статьи 3, которая вступила в силу со дня его опубликования.

Законом регулируются отношения, связанные с защитой персональных данных во время их обработки.