Комплекс для прослушивания мобилок продавали за 100 тыс. долл.

СБУ разоблачила и прекратила противоправную деятельность столичных предпринимателей, которые пытались сбыть комплекс мониторинга мобильной связи.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе УСБУ в Киеве, этот комплекс предназначен для негласного прослушивания и перехвата текстовых сообщений одновременно нескольких абонентов мобильной связи самых популярных операторов на расстоянии до нескольких километров.

Сотрудники столичного Управления СБУ задержали злоумышленников вблизи одного из бизнес-центров Киева во время попытки продать устройство за 100 тыс. дол.

Комплекс изъят. Проводится экспертиза, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело по ст.359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.