К Евро-2012 о Киеве снимут ролик 3D

О Киеве как городе, который будет принимать матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, снимут промоционный ролик в формате 3D.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в рамках подготовки Киева к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Главным управлением по подготовке Евро-2012 начата реализация нового рекламного проекта. Совместно с одной из отечественных компаний впервые в Украине будет создан промоционный видеоролик принимающего города Киева в формате 3D.

Концепция ролика в формате 3D будет построена на предоставленных маркетинговых исследованиях, проведенных Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ), который является одним из самых авторитетных учреждений в сфере консультаций и развития европейских стандартов в странах Восточной и Центральной Европы.

Указанные исследования четко показывают, что в рекламной деятельности Киев должен сосредоточить внимание на своей уникальности: в частности как город с чрезвычайно богатой историей, культурой, архитектурой, духовностью, гостеприимством. В будущем видеоролике также будет освещена спортивная жизнь столицы Украины.