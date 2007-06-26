Ракетное оружие остаётся гарантом суверенитета и безопасности России

В России необходимо переходить от опытных образцов ракетной техники к ее серийному производству. Как сообщил первый вице-премьер правительства РФ Сергей Иванов на выездном заседании военно-промышленной комиссии при правительстве РФ в Воткинске, значение ракетного вооружения для обороноспособности и безопасности России переоценить невозможно. "Оно было и остается основным гарантом суверенитета и нашей безопасности. Сейчас, по сути, мы переходим на новый ответственный этап - перевооружение как всех стратегических ядерных сил, так и оперативно-тактических комплексов", - сказал вице-премьер, пояснив, что речь идет о ракетных комплексах "Тополь-М" и "Искандер-М". По словам С.Иванова, это позволит государству и Министерству обороны гибко планировать различные сценарии вооруженных конфликтов и применение различных видов вооружения. "Речь идет не об опытных образцах, а о серийном производстве ракетной техники", - отметил С.Иванов.

Однако, по словам вице-премьера, в ракетной отрасли остается ряд проблем, среди которых техническое перевооружение предприятий, а также недостаток производства комплектующих - спецхимии и спецматериалов. Для решения этих проблем необходима скоординированная работа федеральных органов, исполнительной власти и предприятий-изготовителей.

Заседание военно-промышленной комиссии, на котором обсуждаются проблемы и перспективы развития ракетной отрасли, прошло в закрытом режиме на территории ФГУП "Воткинский завод". РосБизнесКонсалтинг