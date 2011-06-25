Украина поддержала идею стресс-тестов на атомных станциях

Украина присоединилась к инициативе Евросоюза по проведению «стресс-тестов» АЭС по критериям, разработанным европейскими специалистами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности, соответствующее заявление от украинской стороны во время встречи в Брюсселе 23 июня подписал заместитель министра - руководитель аппарата Минэнергоугля Владимир МАКУХА.

В заявлении, в частности, отмечается, что стороны согласились осуществить на добровольной основе всестороннюю оценку риска и безопасности («стресс-тестов») на основе спецификаций, согласованных Европейской Комиссией и Европейской группой ядерного регулирования безопасности (ENSREG) 24 мая 2011 года.

Помимо Украины 23 июня к инициативе присоединились Армения, Хорватия, Россия, Швейцария и Турция.

Как сообщал УНИАН, 19 мая т.г. Государственная инспекция ядерного регулирования поручила НАЭК "Энергатом" до 15 октября обеспечить целевую внеочередную оценку состояния безопасности энергоблоков атомных электростанций (стресс-тесты).

Справка УНИАН. «Стресс-тест» - это целевая повторная оценка потенциала безопасности АЭС в контексте событий на атомной электростанции Фукусима: экстремальные природные явления, которые угрожают безопасности АЭС и приводят к тяжелым авариям. Цель проведения «тестов» комплексная. Это переоценка резервов АЭС и их реакции на разные чрезвычайные ситуации, повышение безопасности АЭС, определение самого эффективного порядка действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Это также возвращение доверия общества к ядерной энергетике.

«Стресс-тест» - исключительно теоретическая процедура: речь идет о технических расчетах, компьютерном моделировании возможных ситуаций. Никакие эксперименты или имитации аварий в ходе этих мероприятий не осуществляются.