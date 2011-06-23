Налоговая намерена создать сеть сервисных центров

22 июня в Донецке открыт первый в Украине Сервисный центр по обслуживанию налогоплательщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

"Сегодня в рамках программы модернизации и реформирования налоговой службы на базе Калининской инспекции в г. Донецке мы презентуем первый такой центр, завтра аналогичное мероприятие состоится в г. Ивано-Франковске, а в последующем мы намереваемся открыть целую сеть таких центров по всей стране”, - отметил председатель ГНС Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время открытия Сервисного центра по обслуживанию налогоплательщиков.

Также он добавил, что одно из главных заданий, определенных Президентом Украины для налоговой службы, – это налаживание эффективных партнерских взаимоотношений с налогоплательщиками. Именно поэтому государственная налоговая служба внедряет индивидуальный подход к каждому плательщику, который имеет целью изменение системы взаимоотношений между государственной налоговой службой и бизнесом, а также создание эффективной системы обслуживания налогоплательщиков.

"Важным шагом на этом пути является создание сервисных центров по обслуживанию налогоплательщиков, в которых наивысший приоритет будут иметь потребности плательщика”, - подчеркнул В.ЗАХАРЧЕНКО. По его словам, для комфорта плательщиков эти центры будут работать с ускоренным сервисом, услуги будут предоставляться на протяжении продленного рабочего времени целым рядом подразделов налоговой службы.

Основные задачи, которые должен выполнять центр: создание комфортных условий для налогоплательщиков с целью обеспечения ими полноты и своевременности уплаты в бюджет налогов и сборов; предоставление им комплекса услуг по получению разрешительных документов, справок, налоговых консультаций; усовершенствование процесса принятия налоговой отчетности от субъектов ведения хозяйства; обеспечение быстрого доступа плательщика к информации и т.п.