Хакеры атаковали ЖЖ

Популярный в России блог-сервис LiveJournal ("Живой журнал" - ЖЖ) снова подвергся атаке хакеров. Сообщение об этом размещено на заглавной странице LiveJournal Russia.

Руководитель проекта Светлана ИВАННИКОВА подтверждает, что уже несколько часов сервис работает некорректно. «Причина заключается в очередной DDoS-атаке на LiveJournal. Администраторы в курсе проблемы и уже выявляют адресатов и источники атаки», - говорится в ее заявлении.

Как сообщалось в СМИ, предыдущая атака на российский ЖЖ произошла 30 марта этого года и продолжалась более 7 часов, все это время блог-сервис был недоступен.

Российский эксперт по сетевым проектам Антон НОСИК предполагает, что мощнейшая за все 12-летнее существование российского ЖЖ атака связана с пиар-кампаниями против музыканта Юрия ШЕВЧУКА, писателя Владимира СОРОКИНА, а также предыдущими кибератаками на издательский дом "Коммерсантъ", блоги оппозиционных деятелей и журналистов таких как Алексей НАВАЛЬНЫЙ, и другие сетевые ресурсы, в том числе эстонские и грузинские.

«По моему мнению, атаки на ЖЖ, Твиттер, стэндэлонблоги и другие независимые ресурсы будут продолжаться и случаться гораздо чаще», - прогнозирует А.НОСИК.

Российский сегмент пользователей LiveJournal составляет 20 млн. пользователей.