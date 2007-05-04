В нескольких штатах США запретят электрические лампочки

Несколько штатов США приняли или намерены принять законы, запрещающие использование традиционных электрических лампочек, сообщает в пятницу информационно-аналитическое агентство Washington ProFile.

Предполагается, что обычные электрические лампочки, созданные известным изобретателем Томасом Альфа Эдисоном (Thomas Alva Edison) в 1879 году, заменят более экономичные - флуоресцентные.

По данным агентства, штат Калифорния уже принял такой закон и с 2012 года продажа большинства видов обычных лампочек будет запрещена. По оценкам специалистов, благодаря принятию закону, в 2018 году Калифорния потратит электроэнергии на 50% меньше.

Подобные законопроекты готовят штаты Северная Каролина, Род-Айленд и Коннектикут. Как стало известно агентству, в 2010 году продажа обычных лампочек будет запрещена и в Австралии, а в 2012 году - в провинции Онтарио в Канаде.

По оценкам Американского Совета за Энергетически-Эффективную Экономику (American Council for an Energy-Efficient Economy), 90% света дают "лампочки Эдисона".

Флуоресцентные лампочки (в них светится газ, а не проволочка, как в традиционной лампе) потребляют на 25-30% меньше электричества и служат в десять раз дольше, считают специалисты Совета. В пример они приводят результаты замены 1000 лампочек в здании правительства штата Массачусетс, где расход за электричество уменьшился на $15 тысяч в год.

Washington ProFile отмечает также, что выброс углекислого газа, считающегося одним из виновников "парникового эффекта" и глобального потепления, был сокращен на 56 тонн за счет снижения мощностей электростанций, работающих на угле и мазуте.

РИА "Новости"