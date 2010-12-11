WikiLeaks заявил о непричастности к хакерским атакам

Администрация сайта WikiLeaks заявила, что не связана с хакерскими атаками. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на заявление представителя WikiLeaks Кристина Храфнссона.

По его словам, хакеры, атаковавшие сайты компаний, которые отказались сотрудничать с порталом, не общались с сотрудниками WikiLeaks. Ряд финансовых организаций в начале декабря отказался переводить деньги на счета WikiLeaks, деятельность которого финансируется за счет добровольных пожертвований. 4 декабря аккаунт портала заблокировал PayPal, а 7 декабря платежи перестали проводить Visa и Mastercard.

Атаке группы хакеров, помимо этих систем, подверглись сайты банка Swiss Post Office Bank и шведской прокуратуры. Операция получила название "Расплата".

"Нашей целью стали сайты, которые "прогибаются" под давлением правительства", - заявил в интервью BBC News один из хакеров. По его словам, поддержка Ассанжа особенно важна, так как WikiLeaks "перестали быть просто сайтом утечек и превратились в поле битвы граждан против властей".