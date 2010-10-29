Немецкий суд признал компьютер радиоприемником

Федеральный административный суд в Лейпциге приравнял компьютер с возможностью выхода в интернет (в немецкой терминологии Internet-PC) к радиоприемнику, обязав его владельцев платить взнос в размере 5,76 евро в месяц, как за пользование радиоточкой, сообщает Лента.ру со ссылкой на Tagesschau.

На рассмотрении в суде находились жалобы от двух адвокатов и одного студента. Истицы указывали на то, что, поскольку не используют компьютер как радио, то не должны платить сбор за пользование радиоточкой.

Тем не менее, суд признал, что компьютер с выходом интернет вне зависимости от субъективных обстоятельств, касающихся его использования, является радиоприемником, в том числе потому, что позволяет слушать радиопрограммы в сети, и тем самым попадает под действие закона о радиосборах.

При этом суд, однако, уточнил, что плата с компьютера может взиматься только в том случае, если в доме нет радио или телевизора.

Как сообщает Tagesschau, в Германии насчитывается около 200 тысяч подобных домохозяйств. Обязательные ежемесячные сборы за пользование радио и телевизором взимаются с граждан для финансирования общественно-правовых СМИ Германии.

Взиманием платы занимается специальное агентство по сбору пошлин (GEZ). В 2007 году был принят закон, расширяющий список радиоприемников, куда были включены проводные и беспроводные устройства, такие как компьютер, ноутбук и сотовый телефон. Сотрудники GEZ могут устраивать выборочные проверки в квартирах, чтобы определить, все ли телевизоры и радиоприборы были задекларированы жильцами.