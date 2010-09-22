Apple купила разработчика ПО для распознавания лиц

Компания Apple приобрела шведскую фирму Polar Rose, разрабатывающую решения для распознавания лиц для смартфонов, веб-сервисов и других приложений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на TechCrunch. Решения Polar Rose могут быть использованы для расширения функционала мобильных устройств Apple.

По информации издания, сумма сделки составила 29 миллионов долларов, однако эта цифра официально не была подтверждена.