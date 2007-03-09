”Пояс верности” для самолётов предлагает Boeing
Похоже, пилоты вообще не нужны
Компания Boeing разработала новую систему автоматического управления самолетами, способную снизить риск угона самолетов террористами. Новый автопилот позволит управлять самолетам наземными службами и защищен от постороннего вмешательства. Система включается вручную или автоматически при активации датчиков давления, вмонтированных в дверь кабины пилота.
Активированную систему невозможно отключить вплоть до посадки самолета. После активации автопилота, самолет управляется с наземных баз посредством радиосигналов, спутниковой навигационной системы и системы автоматической посадки.
По мнению разработчиков, новое изобретение полностью исключит возможность захвата самолета и использования его для осуществления терактов. Новый автопилот будет готов к 2009 году и подходит для самолетов любых производителей.
Разработка этой системы началась после терактов 2001 года по заказу правительства США.