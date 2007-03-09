”Пояс верности” для самолётов предлагает Boeing

Компания Boeing разработала новую систему автоматического управления самолетами, способную снизить риск угона самолетов террористами. Новый автопилот позволит управлять самолетам наземными службами и защищен от постороннего вмешательства. Система включается вручную или автоматически при активации датчиков давления, вмонтированных в дверь кабины пилота.

Активированную систему невозможно отключить вплоть до посадки самолета. После активации автопилота, самолет управляется с наземных баз посредством радиосигналов, спутниковой навигационной системы и системы автоматической посадки.

По мнению разработчиков, новое изобретение полностью исключит возможность захвата самолета и использования его для осуществления терактов. Новый автопилот будет готов к 2009 году и подходит для самолетов любых производителей.

Разработка этой системы началась после терактов 2001 года по заказу правительства США.

Лента.ру