В Украине подана первая электронная заявка на изобретение

На сервере ГП “Украинский институт промышленной собственности” получена первая электронная заявка на изобретение с применением электронной цифровой подписи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного департамента интеллектуальной собственности, заявку подготовила и направила патентный поверенный Татьяна ЛИСНАЯ по поручению заявителя – ООО “ТАКТОНА”. Все необходимые документы поданы с наложенной электронной цифровой подписью, которая идентифицирует подписанта и подтверждает целостность набора данных электронной заявки.

"Представленное первой электронной заявкой изобретение относится к отрасли двигателей, в частности двигателей внутреннего сгорания, и может быть использовано при создании камер сгорания двигателей с искровым зажиганием", - сообщили в Государственном департаменте интеллектуальной собственности.

Как отметил заместитель председателя госдепартамента Владимир ДМИТРИШИН, переход к безбумажной форме обработки документов в процессе приобретения прав на объекты промышленной собственности имеет очень большое значение. Так, по его словам, такая автоматизация процесса обработки данных значительно ускоряет процедуру проработки документов, функционально и технически упрощает работу с ними; избавляет от необходимости осуществления лишних технологических процессов, связанных с оцифровкой тех носителей, которые поступают в бумажном виде; удешевляет и ускоряет получение заявителями охранных документов на объекты промышленной собственности.

В.ДМИТРИШИН заметил, что в патентном ведомстве Японии, например, уже с 2005 года 95% всех документов сохраняется именно в электронном виде.

Украинский институт промышленной собственности работает уже почти 5 лет над внедрением безбумажных форм обмена информацией и приобретения прав на объекты промышленной собственности. По словам В.ДМИТРИШИНА, сложность решения этого вопроса в Украине предопределена многими факторами, которые касаются как технических средств, так и законодательных аспектов внедрения безбумажных технологий.