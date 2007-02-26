Российские специалисты переделают сербские истребители под стандарты НАТО

Сербские военные специалисты начали готовить к отправке в Россию четыре истребителя МиГ-29 национальных ВВС для ремонта и модернизации под натовские стандарты. Сербия не входит в НАТО, однако является участницей программы альянса "Партнерство во имя мира".

"Переоснащение МиГов позволит приспособить военную технику к требованиям, предъявляемым странами-участницами программы НАТО "Партнерство во имя мира", - заявил министр обороны Сербии Зоран Станкович во время посещения одного из военных заводов в пригороде Белграда. В частности, по его словам, на истребителях планируется установить современные навигационные системы и приборы связи взамен устаревших.

Договор с корпорацией "МиГ" о модернизации самолетов ВВС Сербии был подписан в Белграде в конце декабря 2006 года. Стоимость ремонтных работ составит около 22 миллионов евро. В Россию истребители поступят в разобранном состоянии. Затем усовершенствованные и отремонтированные узлы будут возвращены в Белград для сборки. Первые два самолета предполагается модернизировать уже в нынешнем году, еще два МиГ-29 - в течение 2008 года.

"Первоначально планировался ремонт пяти истребителей, для чего были выделены необходимые средства из Национального инвестиционного плана по модернизации военной техники Сербии , однако сейчас ситуация изменилась, и теперь будут вестись работы только по четырем самолетам", - сказал глава оборонного ведомства Сербии.

Национальный инвестиционный план по модернизации систем обороны Сербии предусматривает также усовершенствование вертолетов Mи-24, Ми-17, Ми-8 и военно-транспортного самолета Ан-26 общей стоимостью около 8 миллионов евро.

РИА "Новости"