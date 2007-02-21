Сеть виртуальных гостиниц для детей достигла России

Финская компания Sulake Corporation объявила об официальном запуске на территории России своего проекта Habbo.

Habbo по сути является чатом с графическим интерфейсом и встроенными мини-играми. Общение между пользователями происходит в комнатах виртуального отеля. Создатели сообщили, что за семь лет существования проекта они уже открыли гостиницы Habbo в 29 странах. За это время в виртуальных отелях побывало более 70 миллионов постояльцев: именно столько персонажей было создано пользователями.

Проект Habbo рассчитан в первую очередь на молодых пользователей интернета. По статистике, средний возраст обитателей отелей составляет от 13 до 16 лет. Создатели уделили особое внимание безопасности: мониторинг диалогов ведется круглые сутки.

Участие в деятельности сообщества Habbo бесплатно; пользователям придется платить только за некоторые мини-игры, а также за мебель, которой можно будет обставить собственную комнату.

Лента.ру