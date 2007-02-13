Украина может разместить у себя высоко-технологические производства, но...

Решение проблем развития в Украине информационного общества требует создания системной законодательной базы. Об этом сказал сегодня в своем докладе на состоявшемся в Киеве третьем Конгрессе «Украина на пути к информационному обществу» народный депутат Украины Виталий ЧУДНОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЧУДНОВСКИЙ отметил, что сегодня, согласно рейтингам конкурентоспособности, которые обнародовала международная организация „Мировой экономический форум”, Украина находится лишь в восьмой десятке стран по индексам конкурентоспособности и степени готовности сети Интернет.

«Вступление нашей страны в ЕС оказывается невозможным еще и из-за отсутствия интеграции в европейских компьютеризованные системы», - отметил он.

По мнению В.ЧУДНОВСКОГО, «большие трудности создает также несвоевременный учет мировых тенденций развития отмеченной сферы», доминирования в производственном секторе низкотехнологичной, энергоемкой и ресурсозатратной промышленности. «Существенной проблемой остается и так называемый „цифровой разрыв” (информационное неравенство) между Киевом и большинством областных центров, не говоря уже о сельской местности», - сказал В.ЧУДНОВСКИЙ.

В.ЧУДНОВСКИЙ заявил, что вход Украины в фазу информационного общества не должен быть процессом спонтанным, так как процесс развития информационного общества содержит достаточно много опасностей, которые нуждаются в оперативном нормативно-законотворческом реагировании.

Поэтому, по словам В.ЧУДНОВСКОГО, «проблемы, связанные с развитием в Украине информационного общества, должны решаться комплексно и системно».

Как отметил В.ЧУДНОВСКИЙ, речь идет о совокупности и взаимодополнении законодательной регламентации.

По его мнению, современное законодательное поле Украины по вопросам развития информационного общества в целом отвечает решению проблем развития информационного общества. В частности, приняты законы Украины „О концепции Национальной программы информатизации”, „О Национальной программе информатизации”, „О радиочастотном ресурсе Украины”, „О телекоммуникациях”, и другие нормативно-правовые акты, которые регулируют общественные отношения в сфере создания информационных электронных ресурсов, защиты интеллектуальной собственности на эти ресурсы, осуществление электронного документооборота, защиты информации и тому подобное.

Сегодня готовятся к принятию ВР ряд законопроектов о внесении изменений в законы Украины „О телекоммуникациях” и „О радиочастотном ресурсе Украины”, которые являются результатом анализа практики законоприменения в сфере информационного общества. Эти законопроекты, после принятия ВР, по мнению В.ЧУДНОВСКОГО, существенно расширят и усовершенствуют существующую законодательную базу с целью наращивания потенциала Украины в сфере информационных технологий.

Создав системную законодательную базу и используя чрезвычайно выгодное геополитическое расположение, Украина имеет объективную возможность разместить на своей территории высокотехнологичные производства ведущими мировыми корпорациями – такими как IBM, Dell, Intel, Sаmsung и другими. По данным экспертов, в ближайшие годы Украина может войти в число ведущих стран-экспортеров услуг сферы информационных технологий.

В.ЧУДНОВСКИЙ считает, что при соответствующей нормативно-правовой поддержке совокупность этих благоприятных предпосылок окажется фундаментом интенсивного развития информационного общества в Украине.

«Мы – украинские парламентарии – осознаем параметры перспектив, вызовов и угроз, которые ожидают Украину в информационной сфере, и потому готовы ускорить рассмотрение проектов законов, которые регулируют информационную составляющую общественных отношений и прав граждан, обеспечить первоочередное рассмотрение соответствующих законодательных инициатив с целью создания целостной законодательной системы по вопросам развития информационного общества», - сказал он.

Справка УНИАН. Конгресс «Украина на пути к информационному обществу» проводится ежегодно Интернет Ассоциацией Украины (ИнАУ). На конгрессе в формате открытой дискуссии представители политических, деловых и общественных кругов обсуждают проблемные вопросы действующего законодательства, проекты нормативно-правовых актов в отрасли ИКТ и их последствия для развития информационного общества в Украине.