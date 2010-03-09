В Бельгии вышла первая в Европе 3D-газета

Сегодня в Бельгии вышла первая газета в формате 3D.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал StereoscopyNews.

Каждому покупателю еженедельной спортивной газеты La Derniere Heure предлагаются специальные бесплатные очки, которые дадут возможность смотреть все фотографии на страницах издания в трехмерном изображении.

«Это премьера для Бельгии и, возможно, для Европы», – заявил главный редактор газеты Убер ЛЕКЛЕРК.

По его словам, газета отпечатана на «бумаге более высокого качества, более белой, обеспечивающей лучший эффект».