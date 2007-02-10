Чикагский автосалон провел презентацию автомобильных новинок (фото)

Чикагский международный автосалон провел первые презентации автомобильных новинок. Одними из самых ярких премьер стали автомобили: Toyota Highlander, Ford Taurus, Mercury Sable, обновленный Nissan Titan, Armada, Pathfinder, а также Kia Rondo, и новые модели марки Scion.

Scion Xb

Особое внимание посетителей и прессы на автошоу получили долгожданные модели: Pontiac G8, Volkswagen R32, BMW Alpina B7, Saturn Astra.

Pontiac G8

Отметим, что основная масса автомобилей представлена только для жителей США, но есть и общемировые модели от разных автопроизводителей, пишет Motortrend.com.

Corvette Z06

Утро.ру

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