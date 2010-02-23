Верующие могут заказать молебен через сайт Черновицкой епархии

Черновицкая епархия Украинской православной церкви Московского патриархата открыла сайт, через который верующие имеют возможность написать записки с просьбой помолиться за здоровье или за упокой, а также получить ответы на вопросы от священнослужителей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН разработчики сайта, цель такой услуги – «привлечь как можно большее количество людей к божьему благословению и вернуть к истокам православной веры».

Все полученные электронные записки будут зачитываться священником Черновицкой епархии о.ПАВЛОМ на Божественной литургии.

Кроме этого, на сайте представлены молитвы, книги, архипастырские наставления, духовные телепередачи и аудиозаписи.