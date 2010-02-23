Верующие могут заказать молебен через сайт Черновицкой епархии
23:15, 23 февраля 2010Наука и IT
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Черновицкая епархия Украинской православной церкви Московского патриархата открыла сайт, через который верующие имеют возможность написать записки с просьбой помолиться за здоровье или за упокой, а также получить ответы на вопросы от священнослужителей.
Как сообщили корреспонденту УНИАН разработчики сайта, цель такой услуги – «привлечь как можно большее количество людей к божьему благословению и вернуть к истокам православной веры».
Все полученные электронные записки будут зачитываться священником Черновицкой епархии о.ПАВЛОМ на Божественной литургии.
Кроме этого, на сайте представлены молитвы, книги, архипастырские наставления, духовные телепередачи и аудиозаписи.
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