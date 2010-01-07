Три причины падения рынка аудиодисков

В 2009 году в США было продано 373,9 миллиона аудиодисков, что на 12,7 процента меньше, чем в 2008-м. Таким образом, с 2000 года рынок аудиодисков упал уже более чем на 50 процентов, сообщает Reuters со ссылкой на данные компании Nielsen SoundScan.

Основным фактором продолжающегося падения аналитики компании называют развитие онлайн-торговли музыкой, интернет-пиратство, а также рост популярности других видов развлечений, в частности, видеоигр. Рост легальных онлайн-продаж музыкальных треков в 2009 году составил 8,3 процента (более миллиарда треков), при том что в 2008-м этот рынок вырос на 27 процентов, а в 2007-м - на 45. Целые альбомы в интернете купили 76,4 миллиона раз (рост на 16,1 процента по сравнению с ростом на 32 процента в 2008-м на 53 в 2007-м).

Самым продаваемым артистом (на традиционных носителях) стал Майкл Джексон (8,3 миллиона дисков). Как отмечают аналитики Nielsen SoundScan, если бы не его смерть, спровоцировавшая всплеск популярности к антологиям его творчества, падение рынка было бы еще глубже. На втором месте оказалась кантри-певица Тэйлор Свифт (4,6 миллиона дисков). На третьем месте оказалось переиздание дискографии The Beatles (3,3 миллиона дисков).

Что касается отдельных альбомов, самым продаваемым в 2009 году оказался второй альбом Тэйлор Свифт "Fearless", вышедший в 2008 году (и занявший тогда третье место по этому показателю). Вторым по продажам оказался дебютный альбом звезды реалити-шоу "Britain`s Got a Talent" Сьюзан Бойл "I Dreamed A Dream", который уже шесть недель лидирует в американских чартах. За это время продано более 3 миллионов дисков.

Лента.ру