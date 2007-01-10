Ющенко разрешил работать ”Киевской политехнике”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О научном парке «Киевская политехника».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 22 декабря 2006 года.

Законом разрешается функционирование научного парка «Киевская политехника».

Закон направлен на интенсификацию процессов создания, внедрения и производства высокотехнологичной продукции на основе разработки национального технического университета «Киевская политехника» и ряда других участников инновационной деятельности.

В частности, речь идет о создании благоприятных организационных условий активизации инновационной деятельности и привлечении к этим процессам университетской науки и студенчества.