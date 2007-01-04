Китайцы вывели зеленых светящихся поросят

По сообщению агентства «Синьхуа», китайские ученые успешно вывели зеленых флуоресцирующих трансгенных поросят, при помощи которых они планируют проводить исследования стволовых клеток. Трансгенный организм — это живой организм, полученный путем переноса одного или группы генов из другого организма при помощи методов генной инженерии. Целью переноса является выработка у трансгенного организма несвойственного ему белка, который несет какую-либо полезную функцию.

Команда исследователей из Северо-восточного сельскохозяйственного университета в Харбине (Northeast Agricultural University in Harbin) ввела генетический материал, взятый от медузы в матку свиньи, которая через 114 дней и родила трех поросят. Введенный эмбрионам флуоресцентный зеленый белок, привел к тому, что рот, язык и ноги родившихся поросят имеют зеленое свечение под ультрафиолетовым светом.

Радио "Свобода"