Китайцы вывели зеленых светящихся поросят
Ученые использовали генетический материал медузы
По сообщению агентства «Синьхуа», китайские ученые успешно вывели зеленых флуоресцирующих трансгенных поросят, при помощи которых они планируют проводить исследования стволовых клеток. Трансгенный организм — это живой организм, полученный путем переноса одного или группы генов из другого организма при помощи методов генной инженерии. Целью переноса является выработка у трансгенного организма несвойственного ему белка, который несет какую-либо полезную функцию.
Команда исследователей из Северо-восточного сельскохозяйственного университета в Харбине (Northeast Agricultural University in Harbin) ввела генетический материал, взятый от медузы в матку свиньи, которая через 114 дней и родила трех поросят. Введенный эмбрионам флуоресцентный зеленый белок, привел к тому, что рот, язык и ноги родившихся поросят имеют зеленое свечение под ультрафиолетовым светом.
Радио "Свобода"