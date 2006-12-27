Boeing впервые за шесть лет обошел Airbus

Американский авиастроительный концерн Boeing впервые за шесть лет обошел европейскую компанию Airbus по количеству заключенных контрактов. Об этом сообщает CNN.

В 2006 году концерн из США смог получить заказы на покупку 904 самолетов, в то время как его европейский конкурент обеспечил себя заказами примерно на 700 авиалайнеров. Этому, отмечает телекомпания, в немалой степени способствовали срывы сроков поставок продукции Airbus его клиентам.

В октябре европейский концерн объявил о том, что начало поставок новейшего магистрального лайнера Airbus A380 откладывается на 10 месяцев. Это значило, что по сравнению с первоначальными планами компании, лайнеры дойдут до своих клиентов с опозданием почти в два года. Задержки объяснялись производственными проблемами.

Лента.ру