Барак Обама раздаст гигантскую сумму на гранты в сфере электроснабжения

Президент США Барак Обама объявил во вторник о государственных инвестициях в размере 3,4 миллиарда долларов в создание так называемой "умной энергосети".

"Выступая во флоридском Центре солнечной энергии, президент Барак Обама объявил о самой крупной инвестиции в модернизацию энергосети в американской истории, которая позволит обеспечить страну широким спектром технологий, которые, в свою очередь, ускорят переход к более разумной, сильной, эффективной и стабильной электросистеме", - говорится в переданном РИА Новости сообщении Белого дома.

"Конечный результат будет заключаться в том, что все больше потребителей будут переходить на энергосбережение, а также увеличится эффективность и будет дан импульс развитию возобновляемых источников энергии - таких, как ветер и солнечные лучи", - отмечается в документе.

3,4 миллиарда долларов будут выделены в соответствии с антикризисным планом Барака Обамы, подписание которого стало одним из первых действий президента после инаугурации.

Средства будут направлены в виде грантов на развитие самых удачных проектов в сфере энергосбережения.

"Подавшие заявки на гранты уверяют, что их проекты позволят создать тысячи рабочих мест, а потребители в 49 штатах выиграют от этих инвестиций, получив более надежную энергетическую сеть, чем раньше", - указывается в документе.

По предварительным подсчетам, внедрение новых технологий позволит уменьшить объем потребляемого электричества более, чем на 4% к 2030 году. Это значит, что потребители (как организации, так и частные лица) по всей стране сэкономят 20,4 миллиарда, а это значит, что ежегодные счета за коммунальные услуги уменьшатся у граждан США на несколько десятков долларов.