Rolls-Royce показал новый кабриолет (фото)

Компания Rolls-Royce распространила первые официальные фотографии нового кабриолета на базе модели Phantom, который получил название Rolls-Royce Corniche Convertible. Новинка, как оказалось, мало чем отличается от концептуального автомобиля Rolls-Royce EX, который был показан весной 2004 года на автосалона в Женеве. Правда, серийный автомобиль будет оснащаться не 16-цилиндровым мотором, как концепт двухлетней давности, а 12-цилиндровым, позаимствованным у седана.

Однако внешне Rolls-Royce Corniche Convertible и Phantom оказались не очень похожими - у нового автомобиля полностью оригинальные панели кузова, иное оформление передней части со светодиодными фонарями, и оригинальная металлическая рамка лобового стекла.

Крыша у кабриолета - классическая мягкая. При помощи электроприводов она может складываться в нишу за задними сиденьями, которая сверху отделана натуральным деревом. Причем эта же отделка продолжена по всему периметру салона автомобиля, что придает новинке сходство с роскошной морской яхтой.

Салон Rolls-Royce Corniche Convertible - строго четырехместный, причем сзади, как обещают разработчики, будет не намного теснее, чем в роскошном седане Phantom. К услугам задних пассажиров - собственные динамики аудиосистемы и удобные ручки, за которые можно держаться при посадке или высадке.

Официальная премьера нового кабриолета Rolls-Royce состоится в январе на автомобильной выставке в Детройте. Точная дата начала продаж этого автомобиля, а также его стоимость, пока не сообщаются.

Лента.ру