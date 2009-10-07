Свободные телерадиоканалы перейдут победителям конкурса (список)

7 октября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подвел итоги конкурса на вещание с использованием свободных телерадиоканалов, объявленного 30 июля текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, на конкурс было выставлено 85 телевизионных и 36 радиоканалов, самое большое количество в Автономной Республике Крым, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

В конкурсе на телевизионные каналы лидером стала Государственная телерадиовещательная компания «Крым», Симферополь, она получила возможность приобщить к своему ресурсу 15 телевизионных каналов.

11 телеканалов получила местная телекомпания - Коммунальное предприятие «Львов-ТВ», Львов.

10 телеканалов получило ООО «Гравис», Киев, которое будет отныне иметь возможность вещать во многих населенных пунктах Хмельницкой области.

По 5 телевизионных каналов получили в борьбе Ивано-Франковское областное телевидение «Галичина» и ООО «ТРК «ТелеРадиоСвит», Киев.

Один телевизионный канал в Марганце Днепропетровской области приобщил к своему ресурсу ОАО «Телеканал «Тонис».

Относительно 8 телевизионных каналов победители не были определены, они отнесены к резерву Национального совета.

В конкурсе на использование свободных радиоканалов победителями признали: Национальную радиокомпанию Украины -11 радиоканалов, ООО «ТРК «Галичина», Львов – 11 радиоканалов.

Три радиочастоты получило в конкурсе ЗАО ТРК «Лидер», Киев.

По одной частоте получили ООО «Независимая телерадиокомпания «ИРТА», Луганск, ООО «ТРК «Классик Радио», Киев, ПП «Шпола УКР-центр», Шпола Черкасской области.

Относительно 2 радиочастот победителя не определили, они отнесены к резерву Национального совета.

На некоторые телевизионные каналы и радиочастоты вообще заявки не поступали, они также отнесены к резерву.