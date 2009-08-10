Двигатель истребителя доработают для поездов и кораблей

Индийские ученые рассматривают возможность применения авиадвигателя Kaveri, предназначавшегося для легкого многоцелевого истребителя HAL Tejas, в конструкции танков, железнодорожных локомотивов, а также военных и гражданских кораблей, сообщает The Times of India. Причиной этого стала задержка проекта разработки боевого самолета, вынудившая индийское правительство искать поддержку частных компаний для его реализации.

Как уточняет издание, сейчас индийские военные ученые работают над созданием морской версии газотурбинного двигателя, которую можно будет применить в конструкции кораблей типа Rajput. Опытный образец уже проходит испытания на верфи индийских ВМС Вишакапатнам (Vishakapatnam). После окончания разработки двигатель можно будет использовать на любом из индийских боевых кораблей, считают участники проекта.

Кроме этого, как сообщил собеседник издания, Kaveri можно было бы использовать на индийской железной дороге для транспортировки железной руды, металла и других тяжелых грузов. Он позволит не только снизить вес локомотива, но и ускорить перевозки по железной дороге. Другой источник в оборонных кругах страны отметил в интервью The Times of India, что двигатель также может применяться в конструкции танков и беспилотных летательных аппаратов.

Отметим, что истребитель HAL Tejas индийской разработки совершил первый полет в 2001 году, хотя первая эскадрилья этих машин, как сообщалось ранее, должна появится в составе индийских ВВС в конце 2010 или в начале 2011 года. Одной из причин задержек программы называют затянувшуюся разработку двигателя Kaveri, которым решили заменить импортный F404 производства General Electric. В 2006 году индийцы заключили контракт с французской компанией Snecma, которая помогает Дели в его разработке.

Лента.ру