Робот напал на человека и сломал ему четыре ребра

Шведскую компанию оштрафовали на 25 тысяч крон (около 3 тысяч долларов) за нападение робота на человека, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The Local.

Инцидент произошел еще в 2007 году, когда рабочий компании, расположенной к северу от Стокгольма, занимался обслуживанием сломавшейся машины для переноски камней.

Думая, что отключил питание робота, мужчина подошел к нему. Однако машина внезапно заработала и схватила жертву за голову. Рабочему удалось освободиться, но он получил серьезные травмы, в том числе сломал четыре ребра.

Как заявил представитель обвинения, пострадавшему очень повезло - он мог расстаться с жизнью. Прокурор подверг критике несоблюдение техники безопасности на предприятии, но отметил, что часть вины за происшествие лежит и на самом рабочем.