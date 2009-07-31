Что происходит с кабельным телевидением?

Исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Александр МЕЛЬНИЧЕНКО призывает граждан активно участвовать в постоянно действующих «горячих» телефонных линиях в территориальных отделениях Комитета с целью оперативного пресечения неправомерных действий со стороны региональных операторов кабельного телевидения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Согласно сообщению, в настоящее время органы Комитета расследуют деятельность операторов кабельного телевидения в регионах и проводят всесторонний анализ ситуации для принятия соответствующих решений.

Поэтому, как отмечается в сообщении, граждане могут информировать отделение Комитета по месту жительства об обнаруженных фактах необоснованного завышения провайдерами тарифов на услуги кабельного телевидения, нарушения условий договоров, и т.п. Органы Комитета также ждут официальных письменных обращений граждан относительно действий операторов кабельного телевидения, в которых необходимо четко и последовательно описать суть проблемы, приложив копии имеющихся квитанций, писем и других материалов.

«Чтобы органы Комитета оперативно принимали соответствующие решения, нам крайне необходимо ощущать действенную связь с гражданами», - считает А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Кроме региональных отделений, «горячая» телефонная линия также будет работать и в центральном аппарате АМКУ по номеру 8-044-594-64-10 с 14.00 до 18.00.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, АМКУ «считает недопустимой практику принудительного перевода потребителей с аналогового формата вещания на цифровое».

«Мы не смиримся с безосновательным повышением тарифов на услуги кабельного телевидения и будем требовать от операторов приведения тарифов к экономически обоснованной величине», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2009 года Комитет оштрафовал операторов кабельного телевидения в Киеве – ООО «Воля-Кабель», ОАО «ИВК» и ОАО «Киевские телекоммуникационные сети» в целом на 3 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением, обязав снизить тарифы до экономически обоснованного уровня.