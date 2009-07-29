Спамера оштрафовали на четверть миллиона евро

Голландский телекоммуникационный регулятор OPTA оштрафовал жителя Нидерландов Реиниера Сченкхуизена (Reinier Schenkhuizen) на 250 тысяч евро за рассылку спама, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Register.

По данным OPTA, Сченкхуизен ответственен за рассылку 21 миллиона спам-сообщений через почтовый портал ADVERTERENisGRATIS. Впервые он привлек внимание регулятора в марте 2005 года, когда на спам пожаловались несколько сотен пользователей.

Если Сченкхуизен продолжит рассылать спам, то штраф будет увеличиваться на пять тысяч евро ежедневно.

Реиниер Сченкхуизен не признает себя виновным в рассылке спама. Он подчеркивает, что является обычным программистом, единственное преступление которого – обслуживание почтового портала.

Ранее OPTA неоднократно штрафовал спамеров. Например, в мае 2008 года две голландские компании обязали выплатить 510 тысяч евро за нарушение антиспамерского законодательства.