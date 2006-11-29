Единственный автомобиль без крыши, способный развить 325 км/ч (фото)

Компания Lamborghini анонсировала самую мощную версию родстера Lamborghini Murcielago, которая, по аналогии с купе, получит к своему имени приставку LP 640. Напомним, что эти цифры говорят о том, что открытый автомобиль теперь комплектуется 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 640 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент мотора достигает 660 Нм.

С нуля до ста километров в час новый родстер может ускоряться за 3,4 секунды, а его максимальная скорость достигает отметки в 325 километров в час. Как говорят представители итальянской марки, новый родстер, фактически, является единственным автомобилем без крыши, который может разгоняться до 325 километров в час.

Напомним также, что Murcielago Roadster LP 640, как и базовая модель, оснащается системой постоянного полного привода. В продаже новинка появится в начале 2007 года.

Автолента.ру