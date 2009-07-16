YouTube перестанет работать с Internet Explorer 6

Видеохостинг YouTube в ближайшее время перестанет поддерживать браузер Internet Explorer 6, пишет TechCrunch. Сервис предлагает заблаговременно перейти на Internet Explorer 8, Google Chrome или Mozilla Firefox 3.5. В списке нет Opera и Apple Safari.

YouTube решил отказаться от поддержки IE6 вскоре после того, как об аналогичных мерах объявил социальный сервис ссылок Digg. Вскоре посетители Digg, использующие Internet Explorer 6, не смогут голосовать за ссылки и оставлять к ним комментарии.

В Microsoft отметили, что настоятельно рекомендуют пользователям перейти на последнюю, восьмую версию браузера. Представителей компании особо волнуют корпоративные пользователи, которые зачастую не обновляют ПО.

В официальном блоге Digg говорится, что Internet Explorer 6 установлен примерно у каждого десятого посетителя сайта.

Лента.ру