Ученые впервые обнаружили планеты за пределами Млечного пути

Данное открытие выводит исследования пространства за пределами Солнечной системы и нашей галактики на по-настоящему новый уровень.

Астрономам впервые удалось обнаружить планеты за пределами нашей галактики. Они располагаются на расстоянии 3,8 миллиардов световых лет от Земли.

О своем открытии исследователи сообщили в Astrophysical Journal Letters, передает ZN.ua. К февралю этого года исследователи открыли 3728 экзопланет, которые располагаются в 2794 системах, в 622 из них находится более одной планеты. Теперь же с помощью метода квазарного микролинзирования ученым удалось найти планеты за пределами Млечного Пути.

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"Эта галактика находится в 3,8 миллиардах световых лет от нас, и нет ни малейшего шанса увидеть эти планеты напрямую даже с самыми мощными телескопами, которые можно себе представить", — пояснили авторы статьи.

Метод квазарного микролинзирования предполагает использование в качестве линзы массивного астрономического объекта наподобие звезды, которая с помощью своих гравитационных полей изменяет направление и фокусирует распространение электромагнитного излучения, подобно тому как обычная линза изменяет направление светового луча.

С помощью метода микролинзирования ученые уже обнаружили 53 планеты внутри Млечного Пути, однако это первый случай, когда астрономам удалось обнаружить признаки наличия планет в других галактиках. До этого момента исследователи не были уверены в том, что в других галактиках могут находиться планеты. Данное открытие выводит исследования пространства за пределами Солнечной системы на по-настоящему новый уровень.

Как сообщал УНИАН, недавно телескоп "Хаббл" сделал уникальный снимок галактики, похожей на Млечный Путь.